Sono quattro i match dellain programma oggi. Si parte alle 13.30 con, con la squadra dichegrazie allee conquista altri tre punti che la avvicinano ulteriormente al titolo, in attesa del match di martedì con il Psg, nel ritorno delle semifinali di Champions League., il Manchester United 67 in 33 gare: un passo falso dei Red Devils domani con il Liverpool consegnerebbe il campionato ai Citizens, mentre se domani lo United dovesse vincere al City basterebbe poi battere il Chelsea sabato prossimo per laurearsi campione. Alle 16 è la volta di, per poi proseguire alle 18,30 con il derby. In serata, alle 21, chiusura con