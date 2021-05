Giornata di possibili verdetti inDopo le gare di venerdì e di ieri, in attesa del Monday Night tra Fulham e Burnley, continua oggi con quattro partitedel campionato inglese: ha apertoilormai privo di obiettivi per la classifica, che peròin rimonta ila cui mancano ancora due punti per la salvezza aritmetica: segna Dunk che poi si fa espellere, rimontano Traoré e Gibbs-White al 91'.tocca invece aldi Solskjaer, fresco finalista di Europa League dopo l'eliminazione della Roma, che va sul campo dellquasi privo di obiettivi ma con una flebile speranza di qualificazione all'Europa League: i Red Devils possono solo vinceree per blindare definitivamente la qualificazione alla prossima Champions League, oltre a difendere il secondo posto: in caso di sconfitta infatti Guardiola e i suoi sarebbero aritmeticamente campioni d'Inghilterra, mentre in caso di pareggio lo sarebbero virtualmente, vista la differenza reti ampiamente migliore.cruciale sfida europea, tra ildi David Moyes e l'di Carlo Ancelotti: gli Hammers vogliono portarsi a meno due dal quarto posto, i Toffees vogliono portarsi a meno uno dal Tottenham sesto. Chiudel'che ha mancato la finale di Europa League e coltiva ancora una piccola speranza di qualificarsi alla prossima: di fronte l'ormai disperatoche rischia la retrocessione aritmetica.