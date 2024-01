Premier LIVE: alle 15 Everton-Aston Villa, alle 17.30 Manchester United-Tottenham

Dopo il programma dell'FA Cup, torna in campo la Premier League, con le partite della 21esima giornata, la seconda di ritorno. In scena oggi due sfide: apre alle 15 la sorpresa Aston Villa di Unai Emery, seconda in classifica a -3 dal Liverpool e ospite sul campo dell'Everton di Sean Dyche, che a causa della penalizzazione di 14 punti deve lottare per non retrocedere, con un solo punto di margine sulla zona rossa. Alle 17.30 poi il big match del turno: a Old Trafford il Manchester United di Erik Ten Hag riceve il Tottenham di Ante Postecoglou, con i Red Devils che vogliono risalire in zona Champions e gli Spurs che non vogliono perdere il contatto dalla vetta, distante ora 6 punti.