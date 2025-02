AFP via Getty Images

Premier LIVE: Liverpool in campo con il Wolverhampton. Alle 17:30 Manchester United-Tottenham

Redazione CM

53 minuti fa



Oggi si conclude la 25esima giornata della Premier League, con due incontri che promettono scintille. Alle 15, il Liverpool di Arne Slot accoglie ad Anfield il Wolverhampton. I Reds vogliono rispondere all'Arsenal, che ieri si è imposto per 2-0 in trasferta contro il Leicester, e volare nuovamente a +7.



Successivamente, alle 17:30, big match al Tottenham Stadium, dove arriva il Manchester United per affrontare i padroni di casa degli Spurs. Le due squadre, distanti due punti in graduatoria, si affrontano con l’obiettivo di allontanarsi dalle posizioni più basse della classifica e riprendere a volare.