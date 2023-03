Ventiseiesima giornata di Premier League che prevede oggi solo due gare ma dal grande valore. La prima è Nottingham Forest-Everton, fondamentale per la lotta salvezza. In campo alle 15 con il club di Liverpool che prova a recuperare posizioni in classifica. Alle 17:30 poi l'altro club di Liverpool sfida il Manchester United nella grande classica del calcio inglese. Reds contro Red Devils, distanti 10 punti in graduatoria, non possono sbagliare e avranno gli occhi di tutto il mondo piazzati su Anfield.