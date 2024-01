Premier: LIVE Sheffield-West Ham, poi il Liverpool

Prosegue la ventunesima giornata di Premier League. Alle 15 in campo Sheffield United-West Ham, due squadre con obiettivi diversi in una partita che si preannuncia comunque molto equilibrata. Alle 17:30 invece tocca alla capolista Liverpool che, in casa del Bournemouth, cerca punti di platino per continuare la corsa in vetta.