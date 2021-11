Il sabato diprosegue con quattro partite. Quelle delle sedici si giocano tutte a Londra. A Stamford Bridge la capolistaospita ilterzultimo, in cerca di importanti punti salvezza. Qualche chilometro più a sud, al Selhurst Park, ildi Patrice Vieira affronta unin un momento di forma eccezionale (4 vittorie nelle ultime 5 e settimo posto in classifica). Sempre nella capitale, il neopromossodovrà vedersela con la voglia di riscatto del, che cerca ancora la sua prima vittoria stagionale.Chiude il programma del sabatoi Magpies (le gazze), cercheranno di ‘rubare’ punti salvezza in casa dei Seagulls (i gabbiani) che, dopo un avvio strepitoso sono precipitati in una crisi che li vede senza vittorie nelle ultime 5 partite.