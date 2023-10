Dopo le gare di venerdì e ieri, in attesa del Monday Night, continua oggi la nona giornata di Premier League, con la sfida del Villa Park di Birmingham, in scena alle 17.30, tra l'Aston Villa di Unai Emery e il West Ham di David Moyes, due tra le più nelle realtà del campionato: i Villains, guidati da un Watkins da 4 gol, sono quinti a 4 punti dalla vetta e arrivano da 4 risultati utili di fila (3 vittorie e un pari), mentre gli Hammers hanno due punti in meno e non perdono da due sfide. Titolare Nicolò Zaniolo, dopo il caso scommesse che lo ha coinvolto.