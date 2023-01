Non scende in campo solo la Serie A ma anche la Premier League. Quattro partite in programma. Alle 20:45, la sfida salvezza tra Southampton e Nottingham Forest mentre il Leeds ospita il West Ham con gli Hammers che stanno vivendo un momento molto delicato e hanno perso le ultime cinque partite.



In contemporanea anche il match tra Aston Villa - reduce dalla preziosa vittoria con il Tottenham - e il Wolverhampton. Alle 21 l'ultima gara di questo mercoledì di calcio inglese. Il Tottenham di Antonio Conte è chiamato a reagire dopo l'ultimo ko e per farlo dovrà superare fuori casa il Crystal Palace.