Premier League senza sosta. Il campionato inglese riprende subito dopo le partite del weekend, con il programma del turno infrasettimanale, valido per la 15esima giornata. In scena questa sera due anticipi, in attesa della giornata completa: alle 20.30 apre Wolves-Burnley, sfida salvezza, con i padroni di casa che arrivano da due ko di fila ma hanno 8 punti di margine sulla zona rossa, con il terzultimo posto occupato proprio dagli ospiti, che arrivano dalla vittoria per 5-0 contro lo Sheffield, nella quale è andato in gol anche il giovane italiano Koleosho. Alle 21.15 tocca poi alla capolista Arsenal di Mikel Arteta, a quota 33 punti e con la possibilità di portarsi provvisoriamente a +5 sul Liverpool e +6 sul City: a Kenilworth Road l'avversario è il Luton Town, neopromosso e quartultimo a +2 sulla retrocessione.