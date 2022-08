Turno infrasettimanale non solo in Serie A ma anche in Inghilterra. Quattro match in programma in serata. Alle 20:30 il Crystal Palace - reduce dalla sconfitta subita in rimonta contro il Manchester City - ospita il Brentford. Al solito orario in campo anche Fulham-Brigthon.



Poco più tardi, alle 20:45, il Chelsea affronterà in trasferta il Southampton dopo la vittoria in inferiorità numerica ottenuta contro il Leicester. A chiudere il programma la sfida tra Leeds ed Everton con quest'ultimi alla ricerca ancora della prima vittoria in campionato.