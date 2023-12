La Premier League va avanti e dopo un pomeriggio ricco di emozioni si chiude in bellezza con Liverpool-Arsenal, scontro fra titani. La due formazioni si daranno battaglia a partire dalle 18.30 per contendersi la vetta del campionato. Da una parte i padroni di casa guidati da Jurgen Klopp proveranno a tornare alla vittoria dopo il pareggio con il Manchester United, mentre i Gunners di Mikel Arteta si spenderanno in difesa del primo posto appena conquistato. Spettatore interessato l'Aston Villa che ieri ha pareggiato con lo Sheffield e galleggia a 39 punti, a pari con l'Arsenal.