Poteva essere la sfida per il titolo: invece al City of Manchester Stadium andrà in scena la prima di sette passerelle per il Liverpool che ha appena conquistato la Premier League 2019/20. Il City di Guardiola però vorrà fare un altro tipo di festa ai Reds e di questa voglia di rivalsa sono certi anche i betting analyst poiché vedono favoriti De Bruyne e compagni con una quota di 2,10 contro il 3,20 dei neo campioni d’Inghilterra. Klopp inoltre è consapevole di giocare contro la cabala visto che negli ultimi 11 anni solo una volta il Liverpool ha espugnato lo stadio del City, nel 2015. Nonostante l’assenza di Aguero, bomber principe della sfida con 7 reti messe a segno contro la squadra del Merseyside, la potenza offensiva delle due squadre, spiega Agipronews, fa pendere l’ago della bilancia sull’Over, 1,60, rispetto all’Under, 2,20. Tra i risultati esatti spicca il 2-1 a favore dei padroni di casa, risultato del match dello scorso anno, in lavagna a 8,25 mentre se si volesse seguire la storia e puntare sull1-4 del Liverpool, ultima vittoria Reds in casa City, allora la scommessa, secondo gli analisti. pagherebbe 68 volte la posta. Tantissimi i protagonisti attesi con la possibilità di una giornata di gloria personale: così se la doppietta di Salah, 22 gol e 8 assist in stagione, si gioca a 12,00 quella di Gabriel Jesus, punto di riferimento dei Citizens dopo l’infortunio di Aguero, è in quota a 10,00.