Lunedì sera tutta l’Inghilterra calcistica, e gran parte degli appassionati di football di tutto il mondo, saranno inchiodati al televisore perché va in scena la sfida più sentita della Premier League: Manchester United contro Liverpool. Le formazioni più titolate della Gran Bretagna si incrociano per la gara numero 210 di una rivalità iniziata addirittura nel 1894. Eppure l’inizio di stagione è stato finora molto difficile per entrambe le formazioni: due sconfitte per i Red Devils, due pareggi per i ragazzi di Klopp. Quale occasione migliore per sbloccarsi se non la partita contro i rivali di sempre? Gli esperti Sisal vedono il Liverpool ampiamente favorito a 1,60 contro il 5,25 del Manchester United mentre il pareggio è offerto a 4,40. Erik ten Hag sperava in un’altra partenza della sua avventura in Inghilterra e così si affida a un precedente non da poco: l’ultima volta che i Red Devils persero le prime due partite in Premier fu 30 anni fa quando però Sir Alex Ferguson riuscì a vincere il primo dei suoi 13 campionati alla guida dello United. Negli ultimi quattro incroci sono state segnate complessivamente 20 reti: ecco perché l’Over 3,5, in quota a 2,20, non è da escludere. L’intensità in campo non mancherà quindi i protagonisti in campo dovranno fare attenzione ai cartellini visto che un’espulsione si gioca a 4,10. Non è da escludere neanche un Ribaltone, offerto a 5,75, poiché sia Manchester United che Liverpool cercheranno i tre punti. Tanti, tantissimi i fenomeni che scenderanno in campo all’Old Trafford ma, tra tutti, spicca naturalmente Momo Salah. Il numero 11 del Liverpool è il miglior marcatore all time della sfida, alla pari con Steven Gerrard, con nove reti realizzate, otto delle quali messe a segno negli ultimi quattro incontri contro i Red Devils. La decima marcatura di Salah è in quota a 1,75. I padroni di casa, dal canto loro, si affidano ancora una volta a Cristiano Ronaldo vera ancora di salvezza per il mondo United. CR7 peraltro ha un bilancio non eccezionale contro la formazione del Merseyside visto che le ha segnato, in carriera, appena tre reti. La quarta perla contro la formazione oggi allenata da Klopp è data a 3,25.