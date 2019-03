Dopo le gare di sabato e di oggi, e in attesa del Monday Night tra Arsenal e Newcastle, continua oggi con il big match lapresso ilStadium di Londra si affrontano i padroni di casa guidati da Mauricioe ildi Jurgen, in una sfida fondamentale per entrambe in ottica titolo e Champions League. ​I Reds infatti hanno perso solo una volta in campionato ma sono secondi a meno uno dal Manchester City dopo una clamorosa rimonta di questi ultimi e devono assolutamente trovare la vittoria per riportarsi provvisoriamente avanti (seppur con una gara in più disputata) e non lasciare ulteriori vantaggi a Guardiola e suoi, in vista di una volata per il titolo che si preannuncia infuocata; dal canto loro gli Hotspurs sono terzi in classifica ma in piena crisi, dato che non vincono da quattro gare (tre ko e un pari) e vedono le inseguitrici Arsenal, Manchester United e Chelsea tallonarli da vicino, con la possibilità di precludergli addirittura l'accesso alla prossima Champions League. Sfida nella sfida quella tra due dei migliori marcatori del torneo: l'egiziano del Liverpoola quota 17 centri, l'inglese del Tottenham Harrya 17, e il senegalese del Liverpool Sadio, anche lui a 17.- ​All'andata i Reds si sono imposti per 2-1 contro gli Spurs: in gol Wijnaldum e Firmino, mentre il gol dei londinesi è stato segnato da Lamela. Dopo una serie di 11 gol in 12 partite in tutte le competizioni tra dicembre e febbraio, Son Heung-min non ha trovato la rete nelle ultime cinque presenze con gli Spurs. Infatti le ultime quattro reti in tutte le competizioni degli Spurs sono state segnate da Harry Kane. Nessun giocatore ha segnato più gol in Premier League nel 2019 di Sadio Mane del Liverpool (nove, come Sergio Aguero) – il senegalese ha realizzato nove reti nelle ultime nove partite. Il tecnico degli Spurs Mauricio Pochettino non ha mai vinto contro Jurgen Klopp ad Anfield in quattro gare in tutte le competizioni (0V, 2N, 2P). L’unico successo in trasferta contro il Liverpool è arrivato sulla panchina del Southampton nel settembre 2013, quando i Reds erano guidati da Brendan Rodgers. Harry Kane del Tottenham ha preso parte attiva a quattro gol in quattro partite di Premier League contro il Liverpool ad Anfield (tre reti, un assist). Gli Spurs non vincono da quattro partite di Premier League (1N, 3P). Non arrivano a cinque di fila senza successi nello stesso campionato da febbraio/marzo 2012, sotto Harry Redknapp.Il Liverpool ha subito sei gol nelle cinque partite di Premier League del 2019, tanti quanti nelle precedenti 17 ad Anfield. Il Liverpool è imbattuto da 36 partite interne di Premier League. Se evitasse la sconfitta eguaglierebbe la seconda miglior striscia nella storia della competizione (Chelsea 86 2004-2008, Man City 37 2010-2012).Solo il Manchester City (19) ha ottenuto più punto del Liverpool (13) in questa Premier League contro le ‘big six’, mentre solo lo United (sei) ne ha raccolti meno del Tottenham (sette).Gli Spurs hanno vinto solo una delle ultime 12 partite di Premier League contro il Liverpool (1V, 4N, 7P), successo per 4-1 a Wembley nell’ottobre 2017. Il Liverpool ha perso solo una delle ultime 24 partite interne di Premier League contro gli Spurs (15V, 8N, 1P), 0-2 nel maggio 2011 sotto Kenny Dalglish.Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.Lloris; Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Trippier, Eriksen, Sissoko, Alli, Rose; Kane, Lucas. ​