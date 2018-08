Seconda sconfitta consecutiva per il Manchester United e momento cruciale per la panchina José Mourinho. Dopo lo 0-3 incassato dal Tottenham, la posizione del tecnico portoghese si fa delicatissima per i bookmaker d'oltremanica, che hanno ulteriormente tagliato la quota sull'esonero dello Special One. L'addio di Mou entro Natale è passato da 2,75 a 1,62 sulle lavagne internazionali, mentre la partenza entro la fine della stagione è scesa da 1,67 a 1,25. I quotisti non escludono nemmeno il colpo di scena, ovvero l'esonero prima del prossimo turno di campionato (in trasferta contro il Burnley): una soluzione estrema data a 7 volte la posta.