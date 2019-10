Dopo sole otto giornate, in classifica c'è già una differenza di 15 punti. Un abisso separa il Liverpool, in vetta alla Premier League, e un Manchester United partito più a rilento che mai, con appena due vittorie conquistate da inizio campionato. Un bilancio disastroso che i Red Devils scontano nelle quote sul confronto diretto in programma domenica: si giocherà all'Old Trafford, ma per Solskjaer e i suoi il verdetto è pesantissimo sul tabellone, dove l'«1» è offerto a 4,50. L'allenatore norvegese probabilmente non potrà contare né su De Gea, né su Pogba, entrambi infortunati, assenze che spalancano la strada al Liverpool, la cui nona vittoria in altrettanti turni vale 1,70. L'ultimo confronto tra le due squadre si è chiuso sullo 0-0, risultato che stavolta pagherebbe 12,75, mentre si scende a 4,00 per la semplice «X». Gli analisti puntano comunque su una gara da almeno tre reti complessive, vista la media gol del Liverpool (3,25 a partita tra fatti e subiti): l'Over 2,5 è dato a 1,70, così come il Goal.