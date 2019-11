Tre mesi fa fu il Manchester City a festeggiare, dopo la vittoria del Community Shield ai rigori. Domenica pomeriggio il Liverpool andrà al contrattacco, stavolta in campionato e con una situazione di partenza migliore dei Citizens. I Reds, primi in classifica con sei punti di vantaggio su Guardiola, avranno dalla loro parte il fattore campo, contro una squadra che però è obbligata a non perdere per non compromettere troppo pesantemente la corsa a un altro titolo. Un dilemma per i betting analyst, per i quali la sfida è la più equilibrata della giornata di Premier: al Liverpool è concesso solo un minimo margine di vantaggio, a quota 2,60, con il City subito dietro a 2,65. Lo scorsa stagione il testa a testa ad Anfield si chiuse sullo 0-0 e stavolta il pareggio pagherebbe 3,25. Difficile però immaginare un altro incontro senza reti, visto il ritmo delle due squadre: il Liverpool ha una media di 3 gol (tra fatti e subiti) a partita, per i Citizens si sale addirittura a 4,00. La possibilità di un duello con almeno tre marcature complessive vola dunque a 1,63, mentre il Goal (la giocata su entrambe le squadre a segno) si gioca a 1,50. Sul tabellone del vincente campionato la squadra di Klopp ha invece un vantaggio più consistente, a quota 1,80, con il City secondo a 2,10.