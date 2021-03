Il Manchester City vede la meta, ma deve prima passare dall’ostacolo United. La squadra di Guardiola, secondo i betting analyst, è favorita a 1,57 nello storico derby di Premier League che potrebbe indirizzare in maniera quasi definitiva il titolo ai Citizens (attualmente primi a +14 sui rivali cittadini). Serve invece un’impresa ai Red Devils domenica sera: una vittoria dello United, infatti, è offerta a 5,60, mentre è leggermente più bassa la quota del pareggio a 4,10.

Il City ha perso solo due volte in questa stagione ed è per distacco la miglior difesa del campionato inglese. Il Goal, riporta Agipronews, tuttavia è dato a 1,70, rispetto al No Goal a 2,03. Sergio Aguero è il marcatore più probabile secondo una sua rete è data solo a 1,95. Più alta la quota dell’ex Udinese Bruno Fernandes (3,75), secondo miglior realizzatore della Premier 2020/21.