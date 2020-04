Mascherine obbligatorie per i giocatori per le sedute di gruppo. E' una delle proposte del "Project Restart" per la ripartenza della Premier League che sarà oggetto di confronto domani fra i club del massimo campionato inglese. Fra le altre proposte, come ricorda Repubblica.it: niente massaggi se non previa approvazione del responsabile medico del club, parcheggio auto con le vetture ben distanziate, gruppi di allenamento di massimo 5 calciatori nella fase iniziale, sputi vietati al campo e tamponi - a carico delle società - almeno due volte a settimana. Alcune squadre sono già tornate ad allenarsi: la prima è stata l'Arsenal lunedì scorso, poi Tottenham, West Ham, Sheffield United e Wolverhampton, tutte con sedute individuali.