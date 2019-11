José Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham: dopo le esperienze al Chelsea e al Manchester United lo Special One torna su una panchina londinese per provare a riportare un titolo ad una squadra che non vince dal 2008. Mauricio Pochettino lascia quindi gli Spurs dopo la finale di Champions persa la scorsa stagione contro il Liverpool, ma anche un inizio deludente di campionato: il Tottenham è 14esimo con appena 14 punti, ben 11 in meno rispetto alla zona Champions. Riuscirà Mourinho a rilanciare gli Spurs? La situazione sembra essere già compromessa tanto che sulla lavagna la qualificazione alla prossima Champions del Tottenham vale 3,75, mentre la vittoria della Premier League vede il Liverpool lanciato a 1,45 e la rimonta di Harry Kane e compagni paga ben 350 volte la posta, come riportato da Agipronews. La Champions potrebbe essere invece terreno più fertile per il Tottenham visto che in questo caso il successo è proposto a 30. Sabato intanto l’esordio in Premier nel derby in casa del West Ham e almeno in questo caso arrivano buone notizie visto che il Tottenham è favorito a 1,85. Con Mourinho è impossibile non pensare al Triplete, ma questa volta serve un’impresa da 4mila volte la posta.