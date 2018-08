Il ko a sorpresa contro il Brighton è l’ultimo sintomo di un rapporto pericolosamente incrinato. Tra José Mourinho e il Manchester United è crisi dopo la sconfitta nella seconda giornata di campionato, che impedisce l’aggancio a City e Chelsea in vetta alla classifica. Una situazione che, sommata alle tensioni nello spogliatoio, potrebbe costare caro al portoghese: per i bookmaker inglesi è proprio lo Special One il “favorito” nella scommessa sul primo esonero della stagione, a 4,50. Mourinho ha sorpassato anche il tecnico del Leicester Claude Puel (ora a 5,00) e Rafa Benitez (in forza al Newcastle), dato a 7,00. Quanto alla data, i quotisti danno l’esonero entro l’inizio del 2019 a 2,63, mentre per l’addio entro la fine della stagione si scende a 2,25.