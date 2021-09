Nessuno stop. I calciatori sudamericani che giocano in Inghilterra e non hanno risposto alla convocazione delle nazionali per le qualificazioni mondiali possono scendere regolarmente in campo nelle partite di campionato in programma questo weekend.



Infatti, dopo dei colloqui con la Fifa, Brasile, Cile, Messico e Paraguay hanno ritirato la richiesta di sospensione di cinque giorni per i vari Alisson, Fabinho e Firmino (Liverpool), Ederson e Gabriel Jesus (Manchester City), Thiago Silva (Chelsea); Raphinha (Leeds), Fred (Manchester United), Miguel Almiron (Newcastle), Raul Jimenez (Wolverhampton), Francisco Sierralta (Watford) e Ben Brereton (Blackburn).