La sconfitta ai rigori in Coppa di Lega con il City brucia ancora, ma i bookmaker danno comunque fiducia al Chelsea in vista del turno infrasettimanale di Premier League, in programma domani. In campo si prepara un'altra sfida di fuoco per Maurizio Sarri, che stavolta a Stamford Bridge aspetta il Tottenham per uno dei derby più attesi di Londra: l'ultimo confronto, un mese fa sempre in Coppa di Lega, è stato risolto dagli undici metri a favore dei Blues, pure stavolta favoriti a 2,35 su 888sport.it. Gli Hotspurs rispondono con le due vittorie consecutive ottenute sul Chelsea in campionato e puntano a un blitz da 3,20, mentre il pareggio pagherebbe 3,35. Quattro dei cinque incontri più recenti tra le due squadre si sono chiusi sul Goal, anche stavolta in prima fila a 1,66 (No Goal a 2,18). Più equilibrio nelle scommesse sull'Under/Over: a spuntarla è l'opzione sull'esito "alto (almeno tre reti complessive) a 1,87, mentre per l'Under l'offerta sale a 1,96.