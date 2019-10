Per gli analisti la differenza è marcata, ma forse la sfida di sabato pomeriggio tra Liverpool e Leicester potrebbe riservare emozioni impreviste. I Reds, primi in Premier League, ospiteranno le Foxes, tornate a sorpresa nella parte alta della classifica (al momento in terza posizione) e con una sola sconfitta da inizio campionato. In casa dei Reds la vittoria manca dal 2000 e anche stavolta il tabellone offre il colpo a quota corposa, a 6,75. Fiducia confermata a Klopp nonostante il brivido vissuto in Champions League con il Salisburgo, capace di rimontare tre gol prima del colpo vincente di Salah: il segno «1» vola dunque a 1,40 e sarebbe l'ottavo successo in altrettante giornate, per il pareggio si arriva a 4,80. Di fronte si troveranno le due migliori difese di Premier, tuttavia le previsioni spingono sul Goal (esito centrato negli ultimi quattro scontri diretti). Una partita con entrambe le squadre a segno si gioca a 1,70, per almeno tre reti complessive (Over 2,5) l'offerta è a 1,52. Nelle scommesse sulla squadra che vincerà la Premier, intanto, il Liverpool continua a inseguire il Manchester City: la squadra di Guardiola per ora è sotto di cinque punti ma rimane favorita a 1,80, con i Reds a 2,20.