Il caso penalizzato di 10 punti in classifica per uno sforamento di 20 milioni , rischia di avere gravi conseguenze anche su altri club: per ilty e il, due società sotto indagine da parte della, il rischio di una sanzione pesante aumenta. Lo assicura The Times, che sottolinea come la sanzione dei Toffees sia stata per una singola violazione delle regole della Premier, mentre il City è stato accusato di. Il Chelsea, invece, è ancora sotto indagine ma le accuse appaiono inevitabili poiché i nuovi proprietari hanno auto-dichiaratoConsiderando la sanzione inflitta all'Everton, spiega il quotidiano,da parte della commissione indipendente. Finora, la penalizzazione maggiore per il calcio inglese a livello di punti è stata proprio di 30 punti nei confronti del, stagione 2008/09, per trasferimenti irregolari di giocatori. Il Chelsea, inoltre, ha anche avuto una, anche se il club ha dichiarato di essere in conformità con le regole della Premier per il 2022/23 nonostante una spesa di circa 600 milioni nelle finestre di mercato della scorsa stagione, grazie alle cessioni di giocatori.Per quanto riguarda la regola legata ai bilanci dei club di Premier, ciascuna società viene valutata ogni anno, con un limite di perdite di 105 milioni di sterline in un periodo di tre anni. Possono essere dedotti costi che sono considerati nell'interesse generale del club e del calcio (investimenti in infrastrutture, comunità, calcio femminile e sviluppo giovanile, e l'ammortamento degli attivi fissi tangibili). Le perdite legate al Covid sono state anche ammesse per le stagioni 2019/20, 2020/21 e 2021/22. Un club è in violazione se il calcio del PSR senza le detrazioni supera i 105 milioni in tre stagioni, soglia ridotta di 22 milioni per ogni stagione in cui il club è stato nella Championship durante il periodo rilevante.