Rivalità ai massimi e una storia di sfide lunga oltre 120 anni: domenica pomeriggio va in scena ad Anfield Road il North West Derby, fra Liverpool e Manchester United. I Reds vantano una striscia di dodici vittorie consecutive in Premier e un vantaggio abissale di 14 punti sulla seconda in classifica (il Manchester City). Lo United è attualmente quinto, a 5 lunghezze dalla zona Champions. Gli analisti hanno ben pochi dubbi sull’esito del match: il segno «1» del Liverpool, riporta Agipronews, piomba a 1,38, la «X» si gioca a 5,20, il successo del Manchester è ad alta quota, 6,85. Gli ultimi dieci precedenti ufficiali sono in perfetto equilibrio, con spiccata tendenza alla «X»: due vittorie del Liverpool, sei pareggi e due vittorie dei Red Devils. Lo United ha ottimi primi tempi e cala spesso nella ripresa: potrebbe essere una buona idea puntare su una «X» al 45’, data a 2,55, secondo Agipronews