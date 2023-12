Nell'anticipo della 18esima giornata di Premier, dopo la sconfitta con l’Arsenal, il Brighton trova il pari solo nel finale di una gara a lunghi tratti dominata in casa del Crystal Palace: la sblocca Ayew nel recupero del primo tempo, approfittando di un errore di Verbruggen in fase di costruzione, nella ripresa De Zerbi manda in campo Welbeck che gli regala il gol del pareggio e per poco, all'89', non fa doppietta. Brighton che resta in zona Europa, ottavo a quota 27 punti.