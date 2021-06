Il 17 luglio p.v. a Pontremoli, in Piazza della Repubblica, si assegnerà la cinquantottesima edizione del. Paolo Francia presidente della Commissione di scelta, ed i seguenti componenti della stessa, Giovanni Tarantola, Ignazio Landi, e Giuseppe Benelli in rappresentanza della Fondazione Città del Libro, Roberto Lazzarelli e Angelo Panassi per le Associazioni dei Librai indipendenti, Giacomo Santini per il Panathlon International, Giovanni Bruno, Danilo Di Tommaso, Luigi Ferraiolo, Paolo Liguori, Ivan Zazzaroni, e Xavier Jacobelli, quali rappresentanti delle più importanti testate giornalistiche e televisive, hanno espresso preferenza per i seguenti libri, decretandoli Vincitori del Premio Selezione Bancarella Sport 2021:, scritto da Beppe Conti, edito da Reverdito Editore;, scritto da Gigi Riva edito da Mondadori;– Campione nello sport, campione nella vita, scritto da Ildo Serantoni, edito da Bolis Edizioni;, scritto da Ezio Luzzi, edito da Baldini+Castoldi;, scritto da Antonella Stelitano, edito da Ediciclo;Storia di una famiglia e di tante figurine, scritto da Leo Turrini, edito da Minerva.La selezione non è stata semplice, molti i titoli di grande qualità. Nota caratteristica dell’edizione 2021, la partecipazione di ben 13 titoli sul ciclismo. I sei finalisti verranno ora sottoposti all’attenta valutazione dei componenti la “Grande Giuria”, ovvero: i librai indipendenti (appartenenti alle due Associazioni organizzatrici dei Premi Bancarella), gli elettori designati dal Panathlon Distretto Italia e le personalità del mondo sportivo e del giornalismo che voteranno tramite scheda elettronica segreta, da recapitarsi al Notaio del Premio, Dottoressa Sara Rivieri. Il Notaio effettuerà lo spoglio dei voti in seduta pubblica decretando così il Vincitore assoluto della cinquantottesima edizione del Premio Bancarella Sport. Appuntamento immancabile della serata sarà anche la consegna del premio alla carriera giornalistica, “Bruno Raschi”, che verrà assegnato a Carlo Cavicchi