La sosta del campionato ci permette di riordinare le idee (e le classifiche) degli oscar di Calciomercato.com. Nel premio intitolato a Dino Zoff al primo posto c’è il doriano Audero che per ben 6 volte, nelle prime 7 partite, ha compiuto la parata più bella, più difficile e decisiva della gara, secondo il giudizio dei nostri inviati. Il premio, infatti, non verrà assegnato al miglior portiere del campionato ma a quello che ha realizzato il maggior numero di grandi parate. Dopo Audero, con un punto in meno troviamo il bolognese Skorupski, subito dietro l’empolese Vicario, il genoano Sirigu e il romanista Rui Patricio





I PREMI DELLA 7a GIORNATA

------------------------------------

PREMIO “DINO ZOFF” (LA PARATA)

-------------------------------------------



Maignan (Milan): respinta d’istinto su colpo di testa di Zapata da tre metri

Skorupski (Bologna): colpo di testa di Muriqi bloccato dal portiere bolognese

Dragowski (Fiorentina): respinge il rigore di Insigne

Vicario (Empoli): prodezza su Abraham

Montipò (Verona): una paratona su Verde

Audero (Sampdoria): intervento su Samir Belec (Salernitana): parata finale su Rovella

Milinkovic-Savic (Torino): capolavoro sul colpo di testa di Alex Sandro

Handanovic (Inter): paratona su rasoterra di Boga





Classifica generale

----------------------

6 punti: Audero (Sampdoria)

5 punti: Skorupski (Bologna)

4 punti: Vicario (Empoli); Sirigu (Genoa); Rui Patricio (Roma)

3 punti: Musso (Atalanta); Handanovic (Inter); Reina (Lazio); Belec (Salernitana); Zoet (Spezia); Milinkovic-Savic (Torino); Silvestri (Udinese); Maenpaa (Venezia)

2 punti: Cragno (Cagliari); Dragowski (Fiorentina); Maignan (Milan); Ospina (Napoli); Consigli (Sassuolo); Montipo’ (Verona)

1 punto: Terracciano (Fiorentina); Szczesny (Juventus)