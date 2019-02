Gianluca Vialli sta vivendo la malattia col sorriso sulle labbra. L'ex attaccante di Sampdoria e Juventus ha parlato ritirando il premio 'Il Bello del Calcio' in memoria di Giacinto Facchetti: "Me lo sono meritato. Forse la giuria ha deciso di premiarmi pensando che l'anno prossimo potrebbe essere troppo tardi... A proposito di cancro, io sto bene e tutto procede bene. Non è stato un periodo bellissimo, ce la sto mettendo tutta e mi sto preparando meglio rispetto a quando giocavo a calcio. Credo che dobbiate sopportarmi ancora per molto tempo. Devo molto al calcio: ho comprato la mia prima macchina, la mia prima casa e soprattutto ho perso la verginità".