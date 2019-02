Gianluca Vialli riceverà oggi il premio "Il Bello del Calcio" a Milano - in ricordo di Giacinto Facchetti - e potrebbe essere una giornata importante per capire se davvero l'ex attaccante blucerchiato potrà vestire i panni di presidente della Sampdoria nel caso di possibile cessione a un fondo americano. Sin qui il diretto interessato non si è mai esposto in prima persona sulla vicenda, pur tirato in ballo da parecchi rumors.



Sempre secondo Tuttosport, il fondo americano che sarebbe interessato al club blucerchiato potrebbe essere lo York Capital Management, che ha già alle spalle un'esperienza nel basket coi Milwaukee Buck in Nba. Una trattativa diventata ormai di pubblico dominio ma su cui vanno chiariti gli aspetti essenziali, ovvero quelli economici: la richiesta di Ferrero (che ieri non era presente al Ferraris) per cedere la Sampdoria sarebbe intorno ai 180 milioni, a fronte di un'offerta intorno ai 100 da parte dei potenziali compratori.