Sono stati annunciati tutti i vincitori del Premio Gentleman 2023, classico riconoscimento che viene assegnato dal 1996 per premiare i giocatori che si sono distinti per lealtà, correttezza e fair play durante la stagione calcistica precedente.



Il Premio, giunto alla 28° edizione, è stato ospite della cornice della Scuola Militare Teuliè, dove si sta svolgendo il Dinner Gala con la Cerimonia di consegna dei Premi per la stagione 2022-2023, con tante novità, in particolare il nuovo Premio Speciale Gentleman “Gianluca Vialli”, dedicato all’ex giocatore di Juventus e Sampdoria, prematuramente scomparso.



NELLA GALLERY, LA LISTA CON TUTTI I VINCITORI