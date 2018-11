Si è svolta stamattina presso il Cento Sportivo di Formello, sul campo intitolato a Mirko Fersini, la consegna delvotati dalla giuria del premio rispettivamente come miglior giocatore, nonché capocannoniere della serie A 2017/2018 e promessa mantenuta del torneo.A consegnare i due riconoscimenti è stato il presidente dell'Asd Scopigno Cup, Fabrizio Formichetti, il quale ha commentato. "Fa enormemente piacere poter annoverare nel palmares del premio due calciatori come Immobile e Murgia, peraltro due rappresentanti delle nostre nazionali. Ad entrambi auguriamo una stagione e una carriera ricca di soddisfazioni sperando di poter tornare nuovamente a riconoscergli qualcosa di simile. L'organizzazione va avanti e già lavora per il 27° SCOPIGNO CUP RIETI in programma dal 15 al 19 apirle 2019".MOTIVAZIONE: Ha vinto per la seconda volta, con due squadre differenti, la classifica dei cannonieri: ci era riuscito con il Torino, si è ripetuto con la Lazio. E aveva conquistato quello stesso titolo anche in serie B, con il Pescara. Si è così confermato come uno dei più grandi attaccanti del percorso recente del nostro calcio, ritagliandosi a suon di gol un posto rilevante nella storia del club biancoceleste. Colpisce non solo per le sue capacità realizzative, ma anche per la generosità e l'impegno che trasmette alla squadra.MOTIVAZIONE: Ha confermato nel grande calcio le qualità tecniche e temperamentali che erano emerse in modo chiaro nello svolgimento della Scopigno Cup, alla quale ha preso parte con la Lazio. Ha rappresentato e rappresenta una risorsa preziosa per la squadra biancoceleste e per la nazionale Under 21, della quale è dal settembre del 2017 un punto di riferimento. La sua crescita continua è di ottimo auspicio anche per i risultati che potrà ottenere in futuro sia con il club che con le selezioni azzurre.