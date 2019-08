Voto avvenuto, scenario (molto) simile a quello degli ultimi anni. La Uefa ha nominato i tre nomi per il premio di miglior giocatore dell'anno. Presenti ancora una volta Leo Messi e Cristiano Ronaldo, nonostante le uscite di scena dalla Champions League in semifinale (vs Liverpool) e ai quarti (vs Ajax). Il terzo nome arriva invece proprio dai Reds, squadra vincitrice: è Virgil van Dijk, forte candidato anche per il Pallone d'Oro.



IL VERDETTO - In campo femminile, invece, ecco Lucy Bronze, Ada Hegerberg, Amandine Henry, rispettivamente attuale difensore, attaccante e centrocampista del Lione, campione d'Europa grazie al 4-1 in finale con il Barcellona. Il verdetto finale è previsto per il 29 agosto a Montecarlo, giorno dei sorteggi di Champions ed Europa League.