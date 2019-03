Sono stati decisi i vincitori del 17° Premio Nazionale 'Giuseppe Prisco', intitolato allo storico ex dirigente e personaggio-simbolo dell'Inter, e volto a premiare la lealtà, la correttezza e la simpatia nel mondo del calcio.



La giuria è presieduta da Sergio Zavoli e composta da: Italo Cucci, Gianni Mura, Gian Paolo Ormezzano, Marco Civoli, Franco Zappacosta, Ilaria D’Amico. Ed è coordinata dall’imprenditore Marcello Zaccagnini, presidente del Comitato organizzatore.



Per la categoria Dirigenti di Società, il vincitore è Beppe Marotta. Per la categoria Calciatori, Federico Chiesa. E per la categoria Allenatori, Roberto De Zerbi.



Contestualmente a tale riconoscimento, viene assegnato il Premio Speciale di Giornalismo 'Nando Martellini' al telecronista Maurizio Compagnoni.



Inoltre, il Premio Speciale della Giuria va all'ex presidente interista Ernesto Pellegrini.



Infine, premio del Gruppo Abruzzese Giornalisti Sportivi a Rocco Coletti, caposervizio del quotidiano Il Centro.



La cerimonia avrà luogo il 13 maggio a Chieti.



L'anno scorso, i premiati furono Maurizio Stirpe, Davide Nicola, Fabio Quagliarella, Gaia Piccardi, Giovanni Malagò e Mila Cantagallo.