Sono Kylian Mbappe e Richarlison a giocarsi il premio Puskas 2022, riconoscimento che viene assegnato all'autore del miglior gol dell'anno. Il francese del Paris Saint Germain è avanti anche sul brasiliano grazie alla rete siglata nella finale dei Mondiali in Qatar all'argentina, quando ha battuto Emiliano Martinez dopo una perfetta triangolazione Thuram: per i betting analyst di Snai il trionfo del classe 1998 prevale a 2,50. Segue a ruota l'attaccante verdeoro, che si è già aggiudicato il premio di gol più bello del Mondiale grazie al sigillo in sforbiciata messo a segno contro la Serbia: per lui il premio Puskas si gioca a 2,75. Più distante in quota, a 5, Mario Balotelli, ritrovatosi in Turchia all'Adana Demispor e ora al Sion, per il gol al Goztepe del 22 maggio scorso, quando si è liberato dell'avversario con una serie di finte, prima di mettere la palla in rete di rabona. Attenzione, però, perché in quota spunta anche il nome del milanista Theo Hernandez, visto a 10 per il coast to coast che ha portato al gol contro l'Atalanta del 15 maggio scorso, a una settimana dalla conquista dello scudetto a Reggio Emilia.