Ancora un sorpasso. Questa volta il protagonista è Lewis Hamilton. Ma non per quanto riguarda la Formula 1, bensì per il premio Bbc Sport, Personalità dell’Anno 2020. Il pilota britannico, fresco vincitore del settimo titolo mondiale di Formula 1 infatti ha sorpassato Marcus Rashford nella classifica dei principali candidati al premio sportivo più importante della Gran Bretagna. Secondo gli esperti è proprio Hamilton, adesso, il grande favorito per lo scettro inglese: due settimane fa era offerto a 3,50, ma dopo aver eguagliato Michael Schumacher come pilota più vincente del Circus, la quota è crollata a 1,90. Lo segue appunto il giovane attaccante del Manchester United, che, come riporta Agipronews, passa da 1,65 a 2,50 pur rimanendo al secondo posto nel tabellone dei bookmaker. In discesa ma di poco la valutazione di Tyson Fury, detentore del titolo mondiale WBC nella categoria dei pesi massimi, che arriva a 8,00, contro i 9,00 di qualche settimana fa. Si avvicina ancora "The rocket" Ronnie O’Sullivan, giocatore di snooker, anch’esso sei volte campione del mondo, che ora paga 9 volte la posta. Dopo Andy Murray e Gareth Bale, escono di scena nel tabellone anche il ciclista Chris Froome e l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.