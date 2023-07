Un mercato silente fino al 24 luglio per la Juventus, in una stagione di profondo rinnovamento, la prima senza Champions League dopo undici partecipazioni consecutive. Dopo l’arrivo di Timothy Weah dal Lille, Max Allegri cerca altri rinforzi dal calciomercato e il calciatore più vicino alla Vecchia Signora sembra essere Franck Kessie, con l’ex Milan in uscita dal Barcellona, e dato in bianconero a 2,25 - dagli esperti Sisal - entro la fine della sessione estiva. Altro nome caldo è sicuramente quello di Nicolò Zaniolo, voglioso di giocare alla Juventus come già dichiarato in un’intervista estiva e visto alla Juve a 3 volte la posta, stessa quota di Domenico Berardi. Per quanto riguarda il lato “cessioni” sempre più lontano da Torino Dusan Vlahovic, al centro delle attenzioni di diverse big d’Europa. In pole per i betting analyst c’è ancora il PSG, chiamato a un restyling del reparto offensivo, offerto a 1,80, in netto vantaggio su Chelsea, a 5,50, e Real Madrid, fissato a 6, altri due club alla ricerca di un vero bomber in vista della prossima stagione.