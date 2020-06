Alessandro Pilati, storico preparatore atletico del Genoa, ha parlato al Corriere della Sera dello stato in cui si presenteranno i calciatori alla ripresa del campionato: "Il lockdown ha innescato risposte psicologiche eterogenee ed è possibile che alcuni atleti abbiano toccato alcuni aspetti della propria preparazione che non avevano potuto o voluto prendere in considerazione in precedenza: lo abbiamo notato anche nel nostro gruppo".



Pilati prevede tempi lunghi per rivedere giocatori al massimo del proprio potenziale: "Indubbiamente le attività specifiche come accelerare, frenare, cambiare direzione e la velocità di contrazione muscolare tipica del calcio sono state trascurate: ci vorrà un periodo sufficientemente lungo per tornare a essere performanti".