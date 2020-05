A distanza di anni, emergono retroscena di mercato che raccontano quante trattative in realtà non vadano poi a buon fine nel corso di una stagione. Anche la Sampdoria non sfugge a questa regola, che si ripropone ormai da anni. Ad esempio, nel 2011 la società blucerchiata fu ad un passo dall'acquisto di Andrei Prepelita, centrocampista rumeno all'epoca di proprietà del Craiova.



Il calciatore, a distanza di anni, ha ricordato quel momento, concluso poi con la scelta di sposare un altro progetto, ossia quello della Steaua Bucarest, dove peraltro rimase quasi quattro anni: "​C’erano stati dei problemi con il Craiova e mi ero già accordato con lo Steaua. Quando sono stato libero di firmare, ci sono state alcune discussioni" ha raccontato a Telekomsport.ro. "C’è stata anche un’offerta dalla Serie B, dalla Sampdoria, che aveva una squadra molto buona quell’anno e che ha raggiunto anche la promozione in Serie A"