Alfredo Trentalange, presidente dell'AIA ospite a 90° Minuto su Rai 2, si è così espresso sulla scelta dell'arbitro Irrati al momento del caos generato dopo il gol di Felipe Anderson e del diverbio Correa-Luiz Felipe: "Irrati ha fatto molto bene, in una mass confrontation bisogna uscire con due ammoniti, uno per parte. Per il mio ruolo non è il massimo vedere scene di questo tipo... Dobbiamo cambiare passo sull'argomento della violenza sugli arbitri, si sente parlare del disagio a livello di settore giovanile ma forse quello vero è degli adulti".