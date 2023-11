"Ovvio che non dipenda solo da noi, ma una città come Milano non può non avere sedi adeguate per le eccellenze del proprio sport. Noi abbiamo messo mano a un progetto per rendere agibile l’Arena ma è chiaro che se San Siro dovesse rimanere lì, una riflessione si imporrebbe sul come sfruttare quello stadio leggendario": così, nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, Giulio Gallazzi, uno dei due presidenti della capolista del Girone A di Serie D, l'Alcione.