Said Chabane, presidente dell'Angers, ha parlato a CN24 della possibile operazione Ounahi-Napoli e del rendimento di Ghoulam."Ovviamente conosco il Napoli fin dalla mia giovinezza. Chi non conosce il Napoli non conosce il calcio italiano. Quando sai che da questo club sono passati grandi nomi del calcio come Laurent Blanc o Dries Mertens, o Edinson Cavani senza dimenticare l'immenso Maradona, non puoi non saperlo.Non ho avuto il piacere di conoscere De Laurentiis personalmente fino ad ora, ma so che è un ottimo presidente"."Faouzi Ghoulam ha espresso al nostro allenatore Abdel Bouhazama il desiderio di venire ad allenarsi con la nostra squadra. Abbiamo dato il nostro consenso perché è un grande giocatore che ci piace molto e che stimiamo. Ha bisogno di tornare alla sua forma fisica dopo un lungo infortunio e se possiamo aiutarlo in questo, sarà un vero piacere per noi"."Francamente quando Azzedine Ounahi è arrivato all'Angers, sapevo che questo ragazzo aveva un enorme potenziale. Quello che è magnifico per lui è che è stato in effetti molto bravo durante la Coppa del Mondo con il Marocco. Io scommetto e tutti i tecnici non possono che essere d'accordo con me, che tra qualche anno sarà uno dei leader, a centrocampo, del calcio mondiale"."La questione non è all'ordine del giorno. Prenderemo le decisioni al momento giusto in base alle trattative. Probabilmente se questa vendita si realizzerà rafforzeremo la squadra in alcuni compartimenti di gioco dove rileviamo alcune debolezze".PIZZA - "Presidente, le piace la pizza? La consiglierebbe a Ounahi? Assolutamente, in particolare il calzone".