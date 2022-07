Paul Gheysens, presidente dell'Anversa, ha parlato a Nieuwsblad del futuro di Dries Mertens dopo lo stop alla trattativa col rinnovo di contratto col Napoli: "Mertens è un buon calciatore e un’ottima persona, ma al momento non è nei nostri piani. Non abbiamo mai avuto contatti con lui, non c'è nulla di vero in quello che è stato scritto e detto. Il suo futuro? Dries è stato grande in Italia, ha una bella casa lì ed è ormai abituato a vivere lì. Penso che prima o poi troverà un accordo con il Napoli. Si sono già salutati? Penso che sia stato un modo per nascondere la trattativa...".