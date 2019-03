, presidente dell'eletto 3 mesi fa, in un'intervista a Tele Bilbao ha aperto alla prospettiva concreta di ricompraredalquest'estate. Il 30enne mediano navarro esplose nel club basco prima di passare nel 2012 alBayern per 40 milioni di euro. Oggi, vista soprattutto l'età, il suo valore di mercato si è dimezzato.Del possibile ritorno di Martinez a Bilbao si è già parlato un paio di settimane fa. Così si è ora espresso Elizegi sull'effettiva possibilità: "Se l'area tecnica darà il suo consenso a questa operazione, il board societario farà il possibile per effettuarla.."