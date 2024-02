Pres. Atletico: 'Dobbiamo avere fortuna con l'Inter. Griezmann? Decide lui se può giocare. Su Morata in difficoltà...'

Redazione CM

Il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha parlato a Radio Marca del momento dei Colchoneros in vista anche del ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Inter



GRIEZMANN - "Quando torna Griezmann? Davvero non lo so, perché la verità è che è stata una sfortuna che abbia avuto questo infortunio alla caviglia. E credo che se lui ritiene di dover giocare, giocherà. Se no, beh, dovremo sopportarlo. Anche perché questo è il calcio. Griezmann è uno dei migliori giocatori d'Europa e siamo fortunati che giochi con noi. È un valore forte e per la squadra è un tassello importante".



TUTTO ANDRA' BENE - "Certo, siamo sempre tra due fuochi. Non sappiamo se nuotare a destra o a sinistra, ma penso che alla fine tutto andrà bene. Vediamo se siamo fortunati e visto che non ne abbiamo avuta con gli infortuni, vediamo se saremo fortunati nelle gare di ritorno per l'eventuale rimonta".



MORATA - "Fa tanto per tutti i compagni. I giocatori hanno i loro momenti. Mettono in campo tutto quello che hanno e tutto ciò che possono fare. Ma ci sono momenti in cui tiri in porta una volta in tutta la partita e segni un gol e c'è un'altra volta che ne tiri cento e non ne segni neanche uno, perché guardate che ha avuto occasioni sia l'altro giorno con l'Inter che con l'Almería... Ma se non entra, beh, non entra"