Alvaro Morata sogna un ritorno in Serie A e le trattative con Milan e Roma stanno continuando ad andare avanti anche se per entrambi i club le possibilità sembrano allontanarsi sempre di più. E a confermare questa sensazione ci ha pensato oggi il presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo che intervistato da Partidazo de Cope su Cadena Cope, ha ribadito il no alla Serie A.



NON ANDRA' IN ITALIA - Nell'ufficializzare la presentazione di Azpilicueta, soffiato all'Inter in extremis, Cerezo ha ribadito come non ci sono notizie da dare sulla punta ex-Juventus che ha da poco rinnovato il suo contratto: "Azpilicueta fimerà e sarà presentato venerdì. Su Morata non ci sono notize. Mi sorprendono queste voci, ma non credo che andrà in Italia".