Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha parlato a Tuttosport in vista degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus: "Atletico peggior rivale per la Juve? In Spagna si dice che la Juventus è l’avversario più duro per l’Atletico Madrid. La Juventus è una delle squadre più forti, ma noi abbiamo fiducia e proveremo a eliminarla. C’è un grandissimo rispetto reciproco tra Atletico e Juventus, Andrea Agnelli è un presidente che stimo molto, abbiamo un buon rapporto.. Speriamo di essere noi..."."Abbiamo giocato contro Cristiano tante volte e lo conosciamo bene., meraviglioso e lo sta dimostrando anche alla Juventus. Se è il migliore? Cristiano è uno dei primi cinque al mondo con Messi, Griezmann, Neymar e Mbappé. Più altruista ora? A me sembra lo stesso di sempre. Ronaldo è un giocatore che ha talento e cuore. Delle sue squadre, tanto al Manchester United come al Real Madrid, è sempre stato un leader, un trascinatore".Non pensiamo al mercato, l’unico pensiero è recuperare al meglio Diego Costa per la doppia sfida contro la Juventus. Diego è importantissimo per noi e in queste partite si esalta"."È arrivato da noi come un giovane talento e all’Atletico è diventato uno dei migliori al mondo. Adesso mi aspetto che faccia due partite memorabili contro la Juventus.. È il nostro leader".