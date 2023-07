Albert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha ammesso l'interesse del club per Harry Kane. Il Kicker in merito riporta le sue dichiarazioni:



"Non penso che la Bundesliga abbia molte stelle internazionali. Il Bayern cerca sempre di acquistarle per rendere la squadra e il campionato migliore. Harry Kane è decisamente un attaccante di valore, capitano e miglior marcatore della nazionale inglese. Sarebbe buono per il Bayern e per la Bundesliga".